Ratzinger scomunica Bergoglio "Preti, celibato indispensabile" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serena Sartini Nel libro scritto con il cardinale Robert Sarah, il Papa emerito respinge l'ipotesi di ordinare persone sposate Roma «Il celibato dei sacerdoti è indispensabile. Non posso tacere». Il papa emerito Benedetto XVI prende carta e penna, esce dal silenzio e dà alle stampe un libro scritto con il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, dal titolo Dal profondo del nostro cuore. Il volume, pubblicato in francese da Fayard, sarà in libreria dopodomani, ma il quotidiano Le Figaro anticipa alcuni contenuti che faranno sicuramente discutere. «Io credo che il celibato abbia un grande significato» ed è «indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita», scrive Joseph Ratzinger. «Non posso tacere», prosegue il Papa emerito citando una frase di Sant'Agostino. Una ... Leggi la notizia su ilgiornale

