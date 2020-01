Raimondo Todaro a Vieni da me, per lui il Leone non è Al Bano e spiega i motivi (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Non ne può più Raimondo Todaro ma a Vieni da ma lo dice con grande soddisfazione mentre parla del suo ruolo di coreografo per Il cantante mascherato: “Sono settimane che parlo e non mi risponde nessuno, so solo che mi sembra tutto un po’ folle” (Foto). Con la sua felpa ormai famosa con la scritta “Non parlarmi” il ballerino ha un po’ di cose da raccontare e lo fa subito, appena si siede al tavolo con Caterina Balivo e Monica Setta. Inizia da Orietta Berti ma arriva subito al Leone, alla maschera che la maggior parte delle persone credono sia Al Bano. Mariotto sembrava non avere dubbi, al punto che in diretta durante la prima puntata dello show ha provato a telefonare al cantante che non gli ha risposto. Todaro però ha molti dubbi e li fa venire anche al pubblico, per lui è difficile che il Leone sia Al Bano perché è troppo alto, è alto quanto Milly Carlucci. Magari ha il rialzo nelle ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

