“Rai Sport”| Mercato Juventus, è fatta: domani si chiude lo scambio con il Barcellona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Rai“, nel dettaglio dal giornalista Ciro Venerato ai microfoni della “Domenica Sportiva“, Juventus e Barcellona sarebbero pronte a chiudere uno scambio di giovani già nella giornata di domani. Nel dettaglio, Alejandro Marques, attaccante classe 2000 vestirà la maglia bianconera e Matheus Pereira, che adesso è in prestito al Digione, vestirà la maglia blaugrana, ma questo a partire da giugno. Mercato Juventus, Rugani resta a Torino dopo il ko di Demiral Altra svolta nel futuro di Rugani, ormai prossimo all’addio già in vista delle prossime settimane. La sua cessione sarà stoppata in maniera totale sopratutto dopo il ko di Demiral. Il centrale turco oggi si sottoporrà agli esami del caso, ma per lui in arrivo un lungo stop. Leggi anche: Sarri Juventus, il tecnico sprona i suoi: le dichiarazioni In ... Leggi la notizia su juvedipendenza

