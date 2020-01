Rai, “La guerra è finita”, storia di accoglienza dopo la Shoah che rimanda al presente (Di lunedì 13 gennaio 2020) In onda dal 13 gennaio per quattro prime serate su Rai1, “La guerra è finita” – miniserie dedicata al giorno della memoria, prodotta da Palomar e Rai Fiction, che vede nel cast Isabella Ragonese, Michele Riondino, Valerio Binasco, Carmine Bruschini, Andrea Bosca, con la regia di Michele Soavi – racconta di un gruppo di bambini sopravvissuti ai campi di sterminio i quali, rientrati in Italia dopo la guerra, non trovano più casa, né genitori, nessuno che cerchi di loro. di Bruna Alasia - (...) - Media / RAI, Shoah , , Ebrei, Fiction, Antisemitismo Leggi la notizia su feedproxy.google

RaiSport : ????? Marco #Pantani avrebbe compiuto 50 anni Leggi la notizia ?? - davidefaraone : 10 donne a #Sanremo2020 ma non #RulaJebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana. Nella narrazione sovranista ston… - lauraboldrini : Che la Rai dica no a #RulaJebreal è legittimo Ma se poi è vero che “sulla decisione hanno pesato le polemiche scat… -