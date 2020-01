Ragazzo picchiato in un locale perché gay, l’amica lo difende e finisce con il braccio rotto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sabato scorso vi ho parlato del gruppo di omofobi che ha fatto irruzione in un locale LGBT di Altopascio (Lucca) ed ha picchiato alcuni clienti perché gay. Ieri il primo Ragazzo che è stato preso di mira da questi bastar*i ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno ed ha raccontato i dettagli di quell’aggressione. Il ballerino 19enne ha anche detto che l’amica che ha provato a difenderlo è finita in ospedale a Pontedera con un braccio rotto. “Io sono stato il primo a cui hanno dato noia – racconta – ma poi ad aver avuto le conseguenze peggiori è stata una mia amica a cui nella rissa hanno rotto un braccio. Tutto è iniziato dopo un’esibizione di ballo che ho fatto con un mio amico. Mentre la gente applaudiva mi sono spostato all’interno del locale per raggiungere le mie amiche. In quel momento due ragazzi mi hanno bloccato la strada: erano ben piazzati ... Leggi la notizia su bitchyf

