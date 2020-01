Ragazzo milionario disposto a pagare 55 mila dollari all’anno ad un fotografo personale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una occasione come ce ne sono poche al mondo, forse un treno che passerà solo una volta nella vita: un Ragazzo australiano che fino ad oggi ha guadagnato una fortuna nel suo campo, l’imprenditoria on line, è alla ricerca di un fotografo personale che sia disposto a girare il mondo con lui, a fotografarlo nei momenti che lui richiederà dove gli scatti saranno più belli. Infatti, Matthew Lepre che fino a poco tempo fa girava il mondo con un suo amico che aveva il compito fi fotografarlo oggi che è diventato miliardario vuole un fotografo professionista. Unici requisiti richiesti alla persona che assumerà: deve avere l’attrezzatura giusta, un passaporto in regola e la volontà di seguirlo in tutti i suoi spostamenti. Se pensiamo che fino ad ora Matthew ha visitato gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, l’Italia, la Tailandia, la Francia, la ... Leggi la notizia su baritalianews

