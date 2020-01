Questa candela odora come la vagina di Gwynet Paltrow, e la terza guerra mondiale termina così (Di lunedì 13 gennaio 2020) Questa candela odora come la vagina di Gwynet Paltrow, e la terza guerra mondiale termina così Il solo modo sensato per prendere le opinioni degli attori di Hollywood è un mix tra il monologo di Ricky Gervais e l’esternazione di Antony Hopkins intervistato da Brad Pitt: “Actors are pretty stupid. My opinion is not worth anything”. C’è stato un tempo in cui si credeva attori, cantanti e VIP rappresentassero il popolo, o almeno ne seguissero le battaglie. Oggi sappiamo che non è così, e la percezione del paese reale è quella di ricchi, privilegiati e annoiati idioti che si dedicano a cazzate per darsi un tono. Non che loro facciano qualcosa per smentire: fu straordinario il summit in Sicilia, quando l’elite culturale mondiale si diede appuntamento tra yacht e jet privati per parlare del tempo, e per farlo spesero milioni di dollari tra luci strobo e allestimenti ... Leggi la notizia su termometropolitico

