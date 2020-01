Quell'allarme dell'arcivescovo: "Ci sono situazioni scismatiche" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Monsignor Luigi Negri tuona ancora sulla situazione della Chiesa cattolica. L'arcivescovo elogia Ruini, che ha aperto alla Lega Monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, è un consacrato conservatore che non disdegna di analizzare la situazione odierna della Chiesa cattolica, utilizzando categorie che sembrano essere in disuso. Monsignor Negri insomma, nonostante non vada molto di moda, continua ad avvertire l'uomo sui rischi derivanti dal nichilismo e dal relativismo. Lo stile è Quello del pontificato di Benedetto XVI. Nelle riflessioni di Negri, le questioni pragmatiche passano in secondo piano, mentre il dato spiriturale viene percepito come prioritario. E già questa, rispetto alla pastorale in voga tra buona parte dei presuli italiani, costituisce una bella differenza. Dai pericoli derivanti l'assecondare ... Leggi la notizia su ilgiornale

