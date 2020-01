Puglia, Emiliano vince le Primarie del centrosinistra per le Regionali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il governatore uscente della Puglia, Michele Emiliano, ha ottenuto oltre il 75% delle preferenze e potrà correre per ottenere la riconferma. BARI – Michele Emiliano ha vinto le Primarie del centrosinistra per la corsa al prossimo governatore della regione Puglia. Emiliano vince le Primarie Il governatore pugliese uscente ha ottenuto oltre il 75% delle preferenze, distanziando con ampio margine gli sfidanti. A sfidare Michele Emiliano, erano Elena Gentile, ex europarlamentare del Pd ed ex assessore nella giunta Vendola, il consigliere regionale Fabiano Amati (anche lui Pd e ed ex assessore) e il sociologo outsider Leonardo Palmisano. Il verdetto è apparso chiaro subito dopo la chiusura dei seggi, alle 20: il segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, ha annunciato la vittoria di Emiliano con oltre il 75% dei voti. Fonte foto: ... Leggi la notizia su newsmondo

