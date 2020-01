PSG, rinnovo Marquinhos, arriva l’ufficialità dai parigini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Paris Saint-Germain ha annunciato che il difensore brasiliano Marquinhos ha firmato l’accordo per il rinnovo col club Marquinhos ha detto sì. Il difensore centrale verdeoro ha trovato l’accordo con il PSG per il rinnovo del contratto. I francesi hanno pubblicato una nota sui propri canali ufficiali in merito. «Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Marcos Aoás Corrêa per altre due stagioni fino al 2024. Il 25enne difensore della Nazionale brasiliana si è unito al club nel 2013, diventando uno dei giocatori di maggior successo nella storia del club». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

