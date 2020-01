PSG, Marquinhos rinnova fino al 2024: “Questo è un club speciale. Mi sento a casa” (Di martedì 14 gennaio 2020) Marquinhos ha rinnovato il contratto che lo lega al PSG e il suo contratto con il club francese si chiuderà nel giugno 2024. Il difensore brasiliano ex Roma, approdato in Francia nel 2013, è diventato uno dei giocatori più titolati nella storia di Parigi Saint-Germain: "Questo è un club speciale. Qui mi sento a casa" Leggi la notizia su fanpage

