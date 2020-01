Provoca incidente e tenta la fuga: inseguito e arrestato da carabiniere fuori servizio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiForchia (Bn) – Ieri pomeriggio, in territorio di Forchia, lungo la strada Statale 7 Appia, località Sant’Alfonso si verificava un incidente stradale a causa del mancato rispetto dell’impianto semaforico. Infatti, il conducente di un’autovettura Mercedes C 220, mentre percorreva la citata statale in direzione Caserta, non si fermava al rosso imposto dal semaforo e collideva con una Renault Clio, che proveniva in direzione perpendicolare. All’incidente, oltre ad altri automobilisti di passaggio assisteva un maresciallo dell’Arma, della Stazione di Valle di Maddaloni che, libero dal servizio, dopo aver avvisato telefonicamente la Centrale Operativa di Montesarchio dell’accaduto e poichè il conducente della Mercedes che aveva Provocato l’incidente stava fuggendo per le strade circostanti, con la sua auto personale si è posto al suo inseguimento ... Leggi la notizia su anteprima24

