Profezia biblica compiuta | inondazione si riversa da Gerusalemme nel Mar Morto

L'ondata di maltempo abbattutasi sull'Israele ha generato inondazioni, una delle quali si è riversata nel Mar Morto come nella Profezia di Ezekiele. La parte nord dell'Israele nei giorni scorsi è stata interessata da una forte ondata di maltempo. Le copiose piogge di questi giorni hanno permesso il superamento del record per volume di pioggia caduta

