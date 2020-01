Prodotto da forno ritirato dagli scaffali: possibile pericolo per la salute dei consumatori [INFO E MARCHIO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Ministero della salute ha pubblicato un avviso di richiamo per il Prodotto denominato “Facciamo festa con torta di Natale senza lattosio”, marchio Belli Freschi. Il lotto di produzione ritirato dagli scaffali è il n° TNSL150320, con data di scadenza 15/03/2020. Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del Prodotto Facciamo festa con torta di Natale senza lattosio, non dichiarate in etichetta“. Si raccomanda dunque ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare il Prodotto e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.L'articolo Prodotto da forno ritirato dagli scaffali: possibile pericolo per la salute dei consumatori INFO E MARCHIO Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

