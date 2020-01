Primarie Pd in Puglia, vince Michele Emiliano con il 70%: è di nuovo il candidato governatore. Alle urne in 80mila: affluenza in calo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sarà il governatore uscente Michele Emiliano, a correre alle prossime elezioni per la presidenza della Regione Puglia. In 80mila si sono recati alle urne, un numero in calo rispetto ai 134mila del 2014. Emiliano ha vinto con oltre il 70 per cento delle preferenze distanziando con largo margine i tre sfidanti: il consigliere regionale Fabiano Amati (14,3 per cento), l’ex europarlamentare Elena Gentile (12,1), entrambi del Pd, e il sociologo indipendente Leonardo Palmisano (3,1). “Il freddo e la pioggia non hanno fermato i pugliesi, non hanno fermato la ‘Coalizione della Puglia’ che è il nome che la nostra alleanza assume da oggi. La Coalizione della Puglia è più forte che mai”, commenta Emiliano. Poi il governatore aggiunge: “Siamo pugliesi e ci siamo uniti nella democrazia partecipata attraverso le Primarie con migliaia e migliaia di cittadini che hanno messo su una giornata ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

