Previsioni Meteo Aeronautica Militare: nei prossimi giorni tornano pioggia e neve (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 19 Gennaio 2020. Oggi al Nord sereno o poco nuvoloso; nubi basse associate a foschie anche dense e nebbie in banchi in Val padana e aree costiere dell’Emilia-Romagna; temporaneo miglioramento delle visibilità e attenuazione della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata, con le nebbie che torneranno nuovamente attive dopo il tramonto. Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare sull’isola con locali e isolate deboli precipitazioni sul settore orientale e meridionale della regione, in esaurimento dal pomeriggio; sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio; parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo con annuvolamenti anche compatti a ridosso dell’area appenninica. Foschie anche dense e locali nebbie dopo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

