Previsioni Meteo a medio-lungo termine: Anticiclone almeno fino al 18 con qualche pioggia in Liguria Primo peggioramento nel weekend (Di lunedì 13 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Poco da rilevare fino a Sabato 18, continuando in linea generale l’egemonia anticiclonica su gran parte dell’Italia. Pur tuttavia, nonostante l’alta pressione, correnti umide indotte dalla circolazione oraria intorno all’alta e provenienti dalla Spagna, Golfo del Leone, nell’attraversare il Mediterraneo occidentale, si caricheranno un po’ di umidità che poi andrà a condensare sui primissimi rilievi di impatto, ossia verso quelli della Liguria, ma anche toscani e emiliani. Quindi prossimi 2/3 giorni all’insegna di più nubi e piogge sull’alto Tirreno, in particolar modo sulla Liguria, localmente su Nordovest, Nord Appennino, bel tempo asciutto e ampiamente soleggiato altrove. Piogge più intense venerdì pomeriggio-sera su alto Tirreno e al Nordovest. Dal weekend e fino a circa metà settimana prossima, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

