Presa diretta: anticipazioni servizi 13 gennaio 2020 su Rai 3 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Presa diretta: anticipazioni servizi 13 gennaio 2020 su Rai 3 Il nuovo anno si apre all’insegna dei grandi ritorni con Presa diretta. Il fortunato programma televisivo, in onda stasera 13 gennaio 2020 alle 21.20 su Rai 3, anche in questo nuovo ciclo di puntate affronterà scottanti temi d’attualità e cronaca che infiammano l’opinione pubblica. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà il giornalista Riccardo Iacona che attraverso inchieste, interviste e servizi speciali proverà a far luce sulle dinamiche alla base delle trasformazioni nel nostro Paese e nel mondo intero. Ma cos’ha in serbo per noi Presa diretta? Presa diretta: anticipazioni servizi 13 gennaio 2020 su Rai 3 Il primo servizio di Presa diretta affronterà un argomento davvero interessante: il pontificato di Papa Bergoglio. La più alta autorità religiosa riconosciuta nella ... Leggi la notizia su termometropolitico

RadiocorriereTv : Chi attacca il Papa? @IaconaRiccardo presenta al #RadiocorriereTv la prima puntata della nuova stagione di… - ReginaCatrambon : Ottima intervista @Presa_Diretta ?? #Europa No al “ nazional-cattolicesimo “ . #PapaFrancesco lo ribadisce spesso n… - RadiocorriereTv : Riparte @Presa_Diretta con la prima puntata del 2020 dedicata a 'Francesco, il Papa della Misericordia' #10gennaio… -