Poveri ma ricchissimi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Poveri ma ricchissimi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Poveri ma ricchissimi potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2017, in onda stasera 13 gennaio 2020 dalle 21.21 su Canale 5, è stata diretta da Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e scrittore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine, Pazze di me, Modalità aereo e Se mi vuoi bene. L’esilarante lungometraggio, prodotto da Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia, ha potuto contare sulle musiche dei TheGiornalisti, la fotografia di Marcello Montarsi mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. Il film inoltre è il sequel di Poveri ma ricchi del 2016 e al botteghino nel nostro Paese ha incassato 6,1 milioni di euro nelle prime quattro settimane ... Leggi la notizia su termometropolitico

3cinematographe : Acopriamo le location di Poveri ma ricchissimi, il film con @ChriDeSica @EnricoBrignano @luciaocone - UrbimanoOrbi : @DeBortoliF @Corriere I GIORNALISTI HANNO IL DOVERE DI DIRE CHE IL PAESE È DIVISO TRA VECCHI RICCHI E GIOVANI POVER… - UrbimanoOrbi : RT @UrbimanoOrbi: @giorgiozanchini I GIORNALISTI HANNO IL DOVERE DI DIRE CHE IL PAESE È DIVISO TRA VECCHI RICCHI E GIOVANI POVERI! NEGLI UL… -