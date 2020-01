Pordenone, trovata mamma in casa senza vita (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una scoperta terribile hanno fatto gli agenti di polizia ed i Vigili del Fuoco, in un’abitazione a Zoppola, in provincia di Pordenone. E’ stata trovata ormai senza vita, una giovane mamma di quaranta tre anni. La denuncia della sua scomparsa è stata presentata i primi giorni del nuovo anno. Una comunità ed una famiglia distrutta per questa giovane donna, che ha lasciato una figlia minorenne. Viveva da sola e da diversi giorni ormai, non si avevano più sue notizie. In base alle informazioni che sono emerse dalle indagini, sembrerebbe che la signora si era resa irreperibile durante le festività natalizie. Per questo, nessuno l’ha mai chiamata e non ha avuto sue notizie. Il giorno che doveva tornare a lavoro, però, non si è mai presentata ed alla fine, è stata sporta una denuncia per la sua scomparsa. Non rispondeva nemmeno al telefono e per questo tutti si sono ... Leggi la notizia su bigodino

