Pompei, riapre per 10 giorni la: “Casa delle pareti Rosse” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPompei (Na) – Nella giornata di oggi è stata riaperta al pubblico la “Casa delle pareti Rosse” al Parco Archeologico di Pompei. Resterà visitabile per soli 10 giorni, fino al prossimo 22 gennaio 2020. L’apertura limitata si presume sia per riservare il bene storico. La struttura di epoca romana è così soprannominata per il colore delle sue pareti. Fu rinvenuta nel sito Unesco tra il 1832 e 1882. Oggi risplende grazie al recente restauro rientrante nel “Grande Progetto Pompei”. L'articolo Pompei, riapre per 10 giorni la: “Casa delle pareti Rosse” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

