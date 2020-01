Polmonite: in Thailandia primo caso di contagio del nuovo coronavirus (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Thailandia si registra il primo caso di contagio da Polmonite cinese, un virus che appartenente alla stessa famiglia della Sars: lo riferiscono l’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) e le autorita’ locali. “La Thailandia ha identificato il primo paziente con il coronavirus”, ha riferito il ministro della sanita’ thailandese, Anutin Charnvirakul in una conferenza stampa. Si tratta di un turista cinese da poco arrivato in Thailandia. L’Oms potrebbe convocare a breve una riunione della Commissione per le Emergenze sanitarie dell’organizzazione per valutare l’andamento della situazione.L'articolo Polmonite: in Thailandia primo caso di contagio del nuovo coronavirus sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

