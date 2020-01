Politano Roma: primi contatti per l’esterno dell’Inter. I dettagli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Politano Roma: dopo l’infortunio di Zaniolo, i giallorossi corrono ai ripari. L’esterno della Roma è il nome è più gettonato La Roma è costretta a correre ai ripari dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, che lo terrà fuori per il resto della stagione. I giallorossi hanno individuato un nome per le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe Matteo Politano il nome più gettonato: ci sarebbero stati già i primi contatti tra la Roma ed il giocatore, in forza all’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

