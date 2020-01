Piccole Donne, 5 motivi per vedere il film di Greta Gerwig (Di lunedì 13 gennaio 2020) È finalmente arrivato anche nelle sale italiane il nuovo film di Greta Gerwig, moderno adattamento di Piccole Donne, il classico di Louise May Alcott che racconta la storia delle ormai iconiche sorelle March durante la guerra civile americana. Ecco cinque ragioni per le quali correre a vederlo. Perchè vedere Piccole Donne Greta Gerwig, nell’adattamento del … L'articolo Piccole Donne, 5 motivi per vedere il film di Greta Gerwig proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

WeCinema : Week end al cinema: #PiccoleDonne e #Hammamet le prime uscite dell’anno. Ma da #Zalone a #Pinocchio, da #Jumanji a… - team_world : 'Un adattamento straordinario... mai visto prima' PICCOLE DONNE di Greta Gerwig con Emma Watson e Timothee Chalamet… - lR0NPH0ENIX : finalmente piccole donne ha vinto un premio, era decisamente ora visto il lavoro stupendo che ha fatto greta #CriticsChoice -