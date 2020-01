Persona 5 Scramble, Atlus pubblica il filmato di apertura del gioco (Di lunedì 13 gennaio 2020) Atlus ha deciso di mostrare ai fan il nuovo filmato introduttivo presente all'interno dell'attesissimo Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, l'imminente hack 'n' slash spin-off del popolarissimo RPG Persona 5.In linea con lo stile dei precedenti titoli della serie, l'intro di Persona 5 Scramble è un video musicale animato elegante e molto stilizzato, che vede protagonisti i nostri eroi, The Phantom Thieves mentre viaggiano attraverso il Giappone nel loro camper.Possiamo notare gli ormai conosciuti Personaggi, come Joker, Makoto, Haru, Ryuji, Yusuke, Futaba, Ann e Morgana e scorgiamo i nuovi arrivati, ovvero Sophie e il misterioso Zenkichi. La canzone dell'intro è "You Are Stronger", composto da Atsushi Kitajoh, scritto da Lotus Juice e cantato da Lyn, il trio musicale il cui suono è sinonimo della serie. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al filmato.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

