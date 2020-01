Permessi di lavoro 2020: come richiederlo per la donazione del sangue (Di lunedì 13 gennaio 2020) come richiedere all’INPS i Permessi di lavoro per la donazione del sangue per la giornata retribuita di riposo. Ecco le modalità INPS È possibile fare richiesta del permesso di lavoro per la donazione di sangue ? Presso quale ente ? Quali le modalità ? Scopriamo passo dopo passo come farne richiesta tramite l’INPS. L’Ente, è tra l’altro al centro di alcune polemiche, per una leggerezza sulle pensioni Gennaio 2020. Leggi anche: Certificato medico malattia INPS 2020: cosa bisogna sapere Permessi lavoro, donazione del sangue: come richiederlo Immagine di una donazione (Fonte foto: Getty Images) come richiedere un permesso di lavoro per donazione di sangue. Per quanto riguarda le donazioni di sangue, si ha diritto ad una giornata di riposo lavorativo, retribuita. Innanzitutto, non tutti possono donare il proprio sangue. Ci sono dei ... Leggi la notizia su chenews

