Perché una grande star del reggae ha rifiutato di collaborare al nuovo album di Rihanna #R9 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La lavorazione del nuovo album di Rihanna, al momento senza un titolo e indicato genericamente sui social #R9 in quanto nono disco in studio della sua carriera, procede molto più lentamente del previsto. Tra tanti rumors che si sono rincorsi negli ultimi mesi sulle influenze reggae del progetto, confermate dalla stessa Rihanna, su potenziali duetti e date d'uscita mai ufficializzate, spunta anche una dichiarazione di una grande star della musica reggae che avrebbe rifiutato di collaborare con la popstar al successore di ANTI. Si tratta di Shaggy, artista giamaicano dalla carriera trentennale, con due Grammy vinti e duetti realizzati con star del calibro di Sting e Janet Jackson. Il cantautore di Kingston ha rilasciato un'interivsta al Daily star in cui sostiene di essere stato contattato dai produttori dell'album di Rihanna, ma di aver rifiutato un'eventuale collaborazione. Il ... Leggi la notizia su optimaitalia

