Perché in Iran gli studenti si sono rifiutati di calpestare le bandiere di Usa e Israele (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le immagini degli studenti Iraniani dell'Università Shahid Beheshti di Teheran che si rifiutano di calpestare le bandiere di Usa e Israele dipinte sul terreno hanno fatto il giro del mondo. I ragazzi stavano protestando contro il governo per l'aereo ucraino abbattuto per sbaglio da un missile Iraniano, che ha provocato la morte di 176 persone. Fischi a chi ci ha camminato sopra in segno di insulto contro i due Paesi. Leggi la notizia su fanpage

