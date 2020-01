Per pagare gli eventi della Terza Municipalità resta chiuso il parchetto di via Pietro Castellino (Di lunedì 13 gennaio 2020) Eravamo a luglio del 2019. Palavamo del piccolo parchetto in Via Dell’Erba, in via Pietro Castellino, all’epoca chiuso da circa un anno perché totalmente vandalizzato. Ricorderete il racconto della “questua” tra i vari assessorati con la risposta oramai standard: “Non ci sono fondi”. Da allora sono passati altri sei mesi è la situazione è sempre quella. Anzi peggiore se si considera che la mancanza di sorveglianza fa sì che l’area venga frequentata da mal intenzionati notte e giorno. Lo sconforto è davvero tanto, conseguenza dell’impotenza a far fronte al ripristino di un’area che era una minima valvola di sfogo per adulti e bambini. Uno sconforto che aumenta a guardare tutti gli eventi musicali che vengono svolti sul territorio napoletano. Al di là del Capodanno, penso, nello specifico, agli eventi svoltisi nella Municipalità 3. eventi meravigliosi, non fraintendiamo, necessari per ... Leggi la notizia su ilnapolista

dellorco85 : In calabria impianti sciistici chiusi “causa neve”. Nessuno pulisce la strada di accesso. Abbiamo un potenziale can… - Unomattina : Si chiama Corenno Plinio, è un piccolo borgo Medievale, che affaccia sul Lago di Como. Ci vivono solo 16 persone, m… - dellorco85 : #Cappellani lascia #M5S dopo le mancate restituzioni: “Ho perso la password per pagare”. Penso che questa sia la di… -