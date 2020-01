“Per me possono rompersi il crociato anche Kolarov e Pellegrini”, commenti shock dopo l’infortunio di Zaniolo [FOTO] (Di lunedì 13 gennaio 2020) INFORTUNIO ZANIOLO – Nella giornata di ieri è andata in scena una giornata molto importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo nel posticipo Roma e Juventus, blitz per la squadra di Maurizio Sarri che si è portata da sola in vetta dopo il passo falso dell’Inter contro l’Atalanta. E’ stata una giornata da dimenticare per la squadra di Fonseca anche per il gravissimo infortunio di Zaniolo, il calciatore della Roma ha riportato la rottura del legamento crociato, oggi si è operato e sarà costretto a rimanere lontano dal campo per alcuni mesi. Si tratta di una tegola incredibile non solo per i giallorossi ma anche per la Nazionale, il recupero di Zaniolo per l’Europeo è a serio rischio. Nelle ultime ore sono arrivati dei commenti veramente shock sui social, dei messaggi assolutamente da condannare. “Per me possono rompersi il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

