Pensioni | per il governo l’uscita a 62 anni costa troppo

Pensioni - le soluzioni per l’uscita nel 2020 : Il Sole 24 Ore riepiloga oggi la serie di soluzioni per lasciare il lavoro con un anticipo di 4-5 anni rispetto al limite di 67 anni della pensione di vecchiaia. Si va da Quota 100 a Opzione donna, dall’Ape sodai ai canali di uscita anticipata riservati a chi ha accumulato molti anni di contribuzione. Accanto alla pensione di vecchiaia ci sono quella anticipata, Opzione donna, alcune soluzioni ad hoc per determinate categorie di lavoratori ...

Francia - dopo 38 giorni di scioperi e proteste il governo ha ritirato la riforma delle Pensioni : Il primo ministro francese Edouard Philippe in una lettera inviata ai sindacati ha annunciato il ritiro “provvisorio” del punto della riforma delle pensioni più contestato dai lavoratori scesi in piazza negli ultimi trentotto giorni, cioè l’instaurazione di una cosiddetta “età di equilibrio” a 64 anni per poter ottenere la pensione a tasso pieno.Continua a leggere

Lo schema Mucchetti per le Pensioni - tra Pinocchio e Charles Ponzi : Come si fa a dir di no a una proposta come quella di Mucchetti, volta a “irrobustire le entrate dello stato … senza imporre nulla ai contribuenti”? Deve essere qualcosa come il Campo dei miracoli, dove i quattrini crescono sugli alberi. Purtroppo sappiamo come queste storie vanno a finire: il povero

RIFORMA Pensioni/ Francia - governo cede per la prima volta su età d'equilibrio : RIFORMA PENSIONI Francia: Edouard Philippe scrive ai sindacati e si dice pronto a ritirare per ora la discussa età d'equilibrio a 64 anni.

Pensioni - «Quota 102» per lasciare prima il lavoro? Come funziona e chi ci guadagna : Le proposte e le analisi per garantire maggiore flessibilità alla legge Fornero e l’equilibrio dei conti previdenziali. Dal 2022 e fino al 2028 si potrebbe lasciare il lavoro con 64 anni di età e 38 di contributi.

Francia - contro la riforma delle Pensioni lo sciopero più lungo dal ’68 : . Francia, avvocati in sciopero contro la riforma delle pensioni La riforma delle pensioni continua a infiammare il dibattito in Francia. Gli scioperi vanno avanti da più di 30 giorni, ma l’ultimo episodio risale a giovedì, quando la visita in Normandia della ministra della giustizia francese, Nicole Belloubet, è stata interrotta dal gesto di protesta di un gruppo di avvocati. Il gesto degli avvocati Come ha mostrato Ouest-France ...

Varese - studenti in rivolta per le aule troppo fredde : 76 sosPensioni. Il preside : “Sporcavano e prendevano a calci il muro” : Classi gelide, nel bel mezzo di gennaio: 76 studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore“Isaac Newton” di Varese sono stati sospesi per aver protestato contro il freddo che hanno trovato mercoledì a scuola. Nelle classi la colonnina di mercurio del termometro non superava i quindici gradi mentre in palestra arrivava persino a tredici. Una situazione insostenibile per gli studenti, che hanno avvisato immediatamente il dirigente ...

Riforma Pensioni 2020 - 3 proposte di Brambilla per cambiare quota 100 : Continuano ad esser messe sul tavolo nuove ricette per modificare la Riforma delle Pensioni, e soprattutto per capire cosa sarà necessario fare quando la misura sperimentale di quota 100 giungerà alla sua naturale scadenza. Oggi vediamo le tre proposte rilanciate da Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Predivenziali che pochi giorni fa ha parlato di una possibile quota 102. Vediamo le sue nuove idee, descritte in un lungo articolo ...

Ultime Pensioni Scuola 2020 - ecco le novità dalla Legge di Bilancio per Opzione Donna e Ape social : Nuovo anno e nuove disposizioni per chi è arrivato all’età Pensionistica. Per le Pensioni Scuola 2020 ci sono delle novità in arrivo grazie alla Legge di Bilancio in particolar modo per Opzione Donna e ape social. La prima grande novità riguarda i termini di presentazione della domanda di pensionamento avrà tempo fino al 10 gennaio 2020 per poi andare in pensione dal 01 settembre 2020, questa scadenza riguarda tutto il personale scolastico ...

Francia - contro la riforma delle Pensioni lo sciopero più lungo dal ’68 : Scontri e tensioni in tutto il paese mentre la maggioranza degli elettori sostiene le proteste. Entro il 24 gennaio l governo Philippe deve trovare un compromesso con le forze sociali e presentare il disegno di legge all’Assemblée Nationale

Francia : ‘Per colpa di Macron’ la canzone di Attac contro le Pensioni - è già tormentone : Parigi, 9 gen. (Adnkronos) – “Per colpa di Macron le ragazze sono sotto pressione e molto di più rispetto ai ragazzi. Per colpa di Macron gridiamo rivoluzione”. Così le militanti di Attac che oggi hanno intonato questa canzone con un vera e propria coreografia in occasione della manifestazione di Parigi contro la riforma delle pensioni. Un flash mob e una canzone che sono già diventati un tormentone sui social. Youlie, ...

Pensioni - via a 71 anni? Tre proposte per cambiare «Quota 100»| Record di occupati : La misura è a termine e «scade» nel 2021. Come recuperare la flessibilità della riforma Dini-Treu. Fondo di solidarietà per i giovani

Francia - 36esimo giorno di sciopero contro la riforma delle Pensioni di Macron. I sindacati : “216 manifestazioni in tutto il Paese” : Continua il braccio di ferro tra il governo francese e i sindacati sulla riforma delle pensioni. Nella settimana cruciale per le trattative e dopo che il presidente Emmanuel Macron ha ribadito nel discorso di fine anno che non intende fare passi indietro, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato la quarta manifestazione dal 5 dicembre. Siamo al 36esimo giorno di sciopero e, nonostante gli appelli, non sembrano esserci ancora le ...