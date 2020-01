Pd, Orlando: “Discontinuità con il governo gialloverde c’è già stata. Un’alleanza politica con il M5s anche con il voto? Assolutamente sì” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “La discontinuità (tra governo gialloverde e nostro ndr.) credo ci sia già stata. Naturalmente poi va strutturata, non declamata, ma fatta vivere nella quotidianità del lavoro parlamentare”. Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando rispondendo ai giornalisti a margine del seminario dem nel Reatino. “Un’alleanza politica con il M5s anche se si tornasse al voto? Assolutamente sì, ma non può essere basata solo sul fatto che si costituisce insieme una maggioranza. È essenziale che questa coalizione si basi su dei programmi e degli obiettivi politici non improvvisati e non velleitari e di questo discutiamo in questi giorni”, ha continuato Orlando, ricordando anche i passi già compiuti fino a oggi. L'articolo Pd, Orlando: “Discontinuità con il governo gialloverde c’è già stata. Un’alleanza politica con il M5s anche con il voto? Assolutamente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

