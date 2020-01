Pd, Guerini: “Dobbiamo aprirci, ma senza perdere ambizione riformista. LeU? Sbagliato pensare a un ritorno di fiamma” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Dobbiamo andare avanti, guardare al futuro e farlo con il lavoro fatto in questi anni. senza interrompere la nostra ambizione riformista”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine del seminario del Partito democratico. “Chi se ne è andato in questi anni (LeU)? Non credo abbia fatto scelte giuste perché ha sempre rischiato di confondere i nostri elettori. Adesso pensare a un ritorno di fiamma penso sia Sbagliato”, ha concluso il dem. L'articolo Pd, Guerini: “Dobbiamo aprirci, ma senza perdere ambizione riformista. LeU? Sbagliato pensare a un ritorno di fiamma” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

