Paura della meningite, sesto caso nel bergamasco. E’ polemica (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'e' un sesto caso di sepsi da meningococco sul Basso Sebino bergamasco: si tratta di un uomo di 54 anni, di Predore, marito di Marzia Colosio, la donna di 48 anni morta 10 giorni fa. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e non e' in pericolo di vita: "L'uomo era stato sottoposto alla profilassi antibiotica precauzionale - spiega l'assessore regionale lombardo al Welfare, Giulio Gallera -, che pero' non ha sortito completamente l'effetto auspicato a causa delle sue pregresse fragili condizioni di salute. Il paziente si trova fortunatamente ora in condizioni non gravi. Le azioni di profilassi per i contatti piu' stretti sono gia' state attivate dall'Ats di Bergamo". Il cinquantaquattrenne e' stato colpito dal tipo C del batterio, lo stesso ceppo che ha ucciso sua moglie e, a inizio dicembre, la studentessa diciannovenne Veronica Cadei, di Villongo, e ... Leggi la notizia su ilfogliettone

