Pattinaggio di figura, Khavronina-Cirisano vincono la gara della danza alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, battuti Tyutyunina-Shustitskiy (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dominio russo nella prima gara dell’ultima giornata dedicata al Pattinaggio di figura (prima del team event) alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). Irina Khavronina-Dario Cirisano hanno infatti vinto con margine il titolo nella danza sul ghiaccio, superando i più esperti connazionali Sofya Tyutyunina-Alexander Shustitskiy, secondi nella classifica finale, confermando il vantaggio già ottenuto nella rhythm dance. I danzatori di Alexei Gorshkov hanno convinto pubblico e giuria pattinando un segmento da 101.11 (55.18, 45.93) raggiungendo il nuovo primato personale di 164.63, cinque punti in più rispetto ai compagni di squadra, i quali hanno raccolto 96.51 (51.33, 45.18) per 159.15 riuscendo ad arginare la rimonta importante dal quinto al terzo posto degli statunitensi Katarina Wolfkostin-Jeffrey Chen, bravi a ottenere 95.41 (51.61, 43.80) per 152.43, punteggio ... Leggi la notizia su oasport

