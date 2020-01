Pattinaggio artistico, Young You trionfa nel singolo femminile alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, sesta Alessia Tornaghi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo due cicli consecutivi si è rotta la leadership russa nel singolo femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili. Nella terza edizione della rassegna, in scena in questi giorni a Losanna (Svizzera), a conquistare il gradino più alto del podio con ampio merito è stata la sudcoreana Young You, pattinatrice con grande esperienza che vanta nel suo palmarès anche un terzo posto a Skate Canada, celebre tappa del circuito Grand Prix. L’asiatica si è imposta per dispersione sulle avversarie confezionando una prova pressoché perfetta impreziosita da salti di elevatissima qualità, tra i quali spiccano un ottimo triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo rittberger. Sfoggiando tutta la sua esperienza ruotando inoltre triplo lutz/euler/triplo salchow e, in zona bonus, doppio axel/doppio toeloop e il triplo flip l’allieva di Tammy ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Pattinaggio artistico Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: Alessia Tornaghi a caccia della top5 -… - zazoomblog : Pattinaggio artistico Europei 2020: obiettivo medaglia per Matteo Rizzo. L’azzurro vuole ripetere l’impresa dell’ed… - OA_Sport : Pattinaggio artistico, Europei 2020: obiettivo medaglia per Matteo Rizzo. L’azzurro vuole ripetere l’impresa dell’e… -