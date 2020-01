Pattinaggio artistico, Europei 2020: obiettivo medaglia per Matteo Rizzo. L’azzurro vuole ripetere l’impresa dell’edizione passata (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’anno scorso la medaglia è arrivata un po’ a sorpresa, quest’anno è un obiettivo ancora più tangibile e ampiamente alla portata. Matteo Rizzo, stella azzurra del Pattinaggio artistico, è pronto a fare la voce grossa in quel di Graz, città austriaca che ospiterà dal 20 al 26 gennaio i Campionati Europei 2020, dove cercherà di compiere nuovamente l’impresa di dodici mesi fa, quando conquistò il bronzo a Minsk, in Bielorussia. L’azzurro arriverà alla rassegna continentale dopo un primo di stralcio di stagione significativo, in cui ha alzato l’asticella proponendo il quadruplo toeloop in combinazione e tentando, durante la pre season, anche il quadruplo rittberger. Isolando l’episodio di Skate Canada, dove è stato protagonista dopo mesi in stato di grazia di una prestazione al di sotto delle aspettative, l’atleta delle Fiamme Azzurre ha ... Leggi la notizia su oasport

