Pasquale Laricchia ha una figlia: “Sono padre di famiglia” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pasquale Laricchia, concorrente del primo Grande Fratello, ha rivelato a sorpresa al GF Vip di aver avuto una bambina. La notizia non era mai stata diffusa. Pasquale Laricchia ha una figlia A sorpresa Pasquale Laricchia ha confessato al Grande Fratello Vip di avere una figlia. Che il gieffino avesse una compagna – di nome Loredana – è cosa nota, ma è la prima volta che Laricchia rivela di avere una bambina. “Sono padre di famiglia”, ha raccontato, per poi aggiungere che durante le vacanze di Natale avrebbe trascorso delle giornate con la sua famiglia e con la sua bambina. Della piccola il concorrente del Grande Fratello Vip non ha rivelato il nome, e però ai fan è sembrato chiaro che provasse nostalgia della figlia. All’epoca della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip Pasquale era legato a Victoria Pennington, che lo seguì ... Leggi la notizia su notizie

