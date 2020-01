Parma, Grassi: «Vittoria pesante. Fare meglio è impossibile» – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Il centrocampista del Parma Grassi ha commentato in zona mista la Vittoria ottenuta contro il Lecce – VIDEO Il Parma ha ottenuto un’importante Vittoria tra le mura del Tardini contro il Lecce, che garantisce il settimo posto in classifica al termine del girone di andata di Serie A. Un successo importante, come testimoniato da Alberto Grassi. «È stata una Vittoria pesante. Fare meglio è impossibile», ha commentato il centrocampista gialloblù in zona mista, al termine della sfida alla squadra di Fabio Liverani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Pagelle e Highlights 17^ giornata : Sassuolo-Napoli 1-2 - successo last minute. Atalanta-Milan 5-0 - sciagura rossonera. Parma -Brescia - 1-1 : Grassi riagguanta Balotelli. Inter-Genoa 4-0 - super Lukaku! : Pagelle 17 giornata - Un 17° turno spezzettato pronto ad aprire le danze con la sfida tra Sampdoria-Juventus in programma mercoledì alle 18:55. Doriani a caccia di conferme dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, Juventus chiamata a confermare il primato in classifica prima di dedicarsi totalmente alla sfida di super coppa contro la Lazio. Occhio […] L'articolo Pagelle e Highlights 17^ giornata : Sassuolo-Napoli 1-2, successo last minute. ...

Risultati Serie A - Orsolini trascina il Bologna : ‘Grassi’ risate del Parma nel finale - le pagelle [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse due gare importanti valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per la zona salvezza. Dominio del Bologna che ha vinto in lungo ed largo contro il Lecce, veramente male la squadra di Liverani, bene invece quella di Mihajlovic. L’uomo del match è stato Orsolini , doppietta strepitosa per l’attaccante, l’altra rete è stata realizzata da ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Riccardo Orsolini trascina il Bologna - Alberto Grassi salva il Parma : Domenica di partite per quanto riguarda la Serie A di Calcio 2019/2020, con il diciassettesimo turno che dopo la scoppola rimediata dal Milan in casa dell’Atalanta nel lunch match ha visto due gare alle ore 15, partendo dal successo esterno del Bologna , sul campo del Lecce. A sbloccare il punteggio, in chiusura di primo tempo, ci ha pensato il classe 1997 Riccardo Orsolini , ben imbeccato da Nicola Sansone, mentre nella ripresa Roberto ...

PAGELLE Parma Brescia 1-1 : Balotelli e Grassi incidono - male Donnarumma VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Brescia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Brescia , valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Balotelli FLOP: Donnarumma VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6, Darmian 5,5, Iacoponi 6, Bruno Alves 5,5, Gagliolo 6; Brugman 5,5 (74′ Kucka 6), Hernani 6, Barillà 6 (81′ Pezzella SV); Gervinho ...

Parma - infortuni Gervinho e Grassi : le condizioni : Il Parma comunica le condizioni fisiche degli infortunati Gervinho e Grassi: la nota ufficiale del club ducal Il Parma ha comunicato le condizioni fisiche di Gervinho e Alberto Grassi: «Terapie per Gervinho, a causa di una contusione alla coscia destra, rimediata durante la partita contro il Milan». «Alberto Grassi è stato sottoposto a terapie a causa di un affaticamento muscolare al retto femorale destro», si legge nella nota ufficiale. Leggi ...

