Parma | D’Aversa |  «Cercavamo il riscatto Su Caprari…»

Il tecnico del Parma D'Aversa ha commentato la vittoria conquistata in casa contro il Lecce grazie alle reti di Iacoponi e Cornelius Roberto D'Aversa ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Lecce: «Siamo entrati in campo per cercare un riscatto personale dopo la pesante sconfitta di Bergamo. Abbiamo dimostrato di saper accettare le sconfitte». «Caprari? Il direttore sportivo deve essere bravo a esaudire le richieste dell'allenatore, ma rispettando le casse della società. In questo momento penso al campo e alla partita di Coppa Italia», ha concluso il tecnico del Parma ai microfoni di Sky Sport.

