Parità di genere, il Consiglio d’Europa denuncia i ritardi del sistema educativo italiano – Il rapporto (Di martedì 14 gennaio 2020) Troppa resistenza alla promozione dei diritti delle donne in Italia e in particolare «una tendenza a reinterpretare e riorientare la nozione di Parità di genere in termini di politiche per la famiglia e la maternità». Traduzione: negli ultimi anni lo Stato italiano ha fatto dei passi indietro nella lotta per la Parità di genere e contro la violenza sulle donne. Questo il giudizio contenuto nel primo rapporto sull’Italia del gruppo indipendente di esperti (GREVIO), che monitora l’implementazione della Convenzione del Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio europeo) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Non si tratta soltanto di colmare alcune lacune – anche se ci sono: come nel caso delle normative in materia di diritto di asilo per tutelare maggiormente chi scappa dopo aver subito abusi – o di nuove ... Leggi la notizia su open.online

