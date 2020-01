Parasite torna al cinema dopo le nomination agli Oscar 2020: ecco quando (Di lunedì 13 gennaio 2020) dopo le 6 nomination agli Oscar 2020, Parasite torna al cinema in Italia a febbraio insieme a un altro capolavoro di Bong Joon-ho, Memorie di un assassino. Parasite, stando anche alle nomination agli Oscar 2020, è uno dei film dell'anno, che torna al cinema in Italia: dal 6 febbraio il capolavoro del regista coreano Bong Joon-ho sarà riproposto, da Academy Two e Lucky Red, nelle sale di tutta Italia. Parasite, vincitore del Golden Globe come Miglior film straniero, è candidato agli Academy Awards in ben 6 categorie. Il film ha conquistato le nomination come Miglior Film, Regia, Film Straniero, Sceneggiatura Originale, Montaggio e Scenografia. In occasione della consegna degli Oscar, dunque, il film uscirà di nuovo nelle sale, dove era approdato la prima volta, dopo l'anteprima mondiale ... Leggi la notizia su movieplayer

