Parasite: il film di Bong Joon-ho diventa una serie tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) Parasite Dal grande al piccolo schermo. Considerato dalla critica uno dei migliori film del 2019 – tanto da meritare la Palma d’oro al Festival di Cannes e il Golden Globe come miglior film straniero - Parasite diventerà ben presto una serie tv targata HBO. Stando a quanto riporta Variety, il progetto è ancora agli albori, per cui non è ancora chiaro se questa sarà un remake in lingua inglese del film diretto da Bong Joon o piuttosto una sorta di spin-off. Nell’uno o nell’altro caso la serie riprenderà il tema cardine della pellicola, ovvero l’avidità, la discriminazione e la lotta di classe. Il film da cui è tratto, infatti, racconta la storia della povera famiglia Kim che, componente dopo componente, si infiltra nella vita domestica della ricca famiglia Park. Tuttavia, come nella maggior parte dei film di Bong Joon-ho, le cose prendono una piega contorta ... Leggi la notizia su davidemaggio

