Paola Turani Instagram lato b da sirena, sinuosa e ammaliante: «Tra le foto più belle mai pubblicate!» (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ricca di semplicità” ma non meno di fascino Paola Turani lascia Instagram senza parole: un’immagine incantevole da far esclamare senza dubbio “Una tra le tue foto più belle pubblicate!”. Occhi di ghiaccio e riccioli bruni valorizzano il volto dell’influencer da oltre un milione e 329 mila followers. Moltissime donne, peraltro, incantate e ammirate dalla bellezza e dalla genuinità della trentaduenne bergamasca. È lei stessa la prima a schierarsi sempre con il gentil sesso, senza rivalità o concorrenza. Non a caso, la didascalia dell’ultima immagine social recita proprio: “Mi piacciono le donne che supportano le altre donne senza competere, senza invidia e senza farsi la guerra tra di loro…”. Paola Turani Instagram, scollatura a filo lato b sensuale ed intrigante Numerosissime le donne pronte a commentare e a rendere merito alla bellezza di Paola, innegabile e incontrovertibile. ... Leggi la notizia su urbanpost

Whatsername__93 : Grazie Paola Turani e consorte per non fare il minimo sforzo per nascondere l’accento bergamasco vi voglio bene - il_ritorno_ : Vorrei essere Paola Turani a Dubai. - StreetStyleNews : Paola Turani // Outside Salvatore Ferragamo // Milan Fashion Week #styleicon #paolaturani #streetstyle #milan… -