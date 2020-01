Panini nuovo editore italiano dei fumetti DC Comics (Di lunedì 13 gennaio 2020) Panini Comics ha acquisito i diritti di pubblicazione per l'Italia dei popolari fumetti DC Comics, ecco i dettagli sull'accordo. Panini Comics è il nuovo editore italiano del fumetti DC Comics, popolare casa editrice dei supereroi Superman e Batman. La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook della cada editrice di Modena con un comunicato ufficiale. Nel comunicato si legge: DC, editore, tra gli altri, dei personaggi Superman, Batman e Wonder Woman, ha concesso a Panini, uno dei più grandi editori di fumetti a livello mondiale, i diritti per la pubblicazione dei propri fumetti e graphic novel in formato cartaceo e digitale in Italia, che saranno distribuiti in edicola, fumetteria, libreria e nei principali store online. Le pubblicazioni DC Comics Panini ... Leggi la notizia su movieplayer

