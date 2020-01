Panchina Barcellona, Iniesta: «Xavi inesperto? Anche Guardiola lo era…» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Continua a tenere banco la situazione della Panchina del Barcellona: interviene un grande ex blaugrana, Andres Iniesta Il clima sembra rovente a Barcellona. Un grande ex, come Andrès Iniesta, prova a calmare gli animi sulla situazione della Panchina. Ecco le sue parole a Onda Cero. Iniesta – «Ci dovrebbe essere sempre rispetto, alla fine a ferire sono sempre i modi. La posizione del mister si è indebolita. Il mio rapporto con lui era buono, ma al di là di questo la situazione non è piacevole per nessuno, dalla squadra ai tifosi. Xavi? È quello più conosciuto, vedremo. Koeman ha più esperienza, ma a volte conta poco. Guardiola veniva dalla seconda squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

