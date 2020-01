Pallanuoto femminile, Italia-Spagna 10-16: le pagelle del Setterosa. Si salvano davvero in poche tra le azzurre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una bruttissima battuta d’arresto. La condizione fisica non era al top e lo si sapeva, ma ci si aspettava qualcosa in più dal Setterosa nel primo scontro diretto di questi Europei di Pallanuoto femminile a Budapest: le azzurre, in terra magiara, si arrendono alle vice campionesse del mondo per 16-10 in un incontro dominato in lungo e in largo dalle iberiche. Andiamo a rivivere la sfida con le pagelle delle azzurre. pagelle Setterosa: Italia-Spagna 10-16 Gorlero, voto 5,5: probabile che sia stata tra le atlete coinvolte nell’intossicazione alimentare. Non parte da titolare, entra nella ripresa ma c’è ben poco da fare con le offensive iberiche. Tabani, voto 5: costretta agli straordinari, con ben 24′ in acqua. Fa davvero tanta fatica in difesa del centro. Garibotti, voto 6: tre su cinque al tiro per lei, una delle poche a salvarsi, soprattutto in zona ... Leggi la notizia su oasport

