Pallanuoto, Europei femminili 2020: subito scontro diretto tra Italia e Spagna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Torna in acqua, a poco più di 24 ore di distanza dalla prima uscita, il Setterosa negli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest (Ungheria). Le azzurre, vincitrici all’esordio ieri per 13-4 con la Germania, quest’oggi se la vedranno alle 17.30 con la Spagna in un match completamente diverso da quello affrontato con le teutoniche. Cambia lo spessore della rivale e anche, ovviamente, l’importanza della sfida: in palio c’è, infatti, molto probabilmente la prima piazza nel Gruppo B (occhio però anche all’Olanda). Avversario di quelli durissimi la Spagna, forse la compagine favorita di questa manifestazione continentale. Le iberiche sono l’unica squadra europea ad avere già in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo (ricordiamo che in Ungheria ce n’è in palio un altro): agguantato pochi mesi fa in quel di Gwangju, grazie alla splendida ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Pallanuoto, Europei femminili 2020: subito scontro diretto tra Italia e Spagna - zazoomblog : Italia-Spagna in tv oggi: orario d’inizio programma e streaming Europei pallanuoto femminile 2020 - #Italia-Spagna… - zazoomnews : Europei Pallanuoto esordio vincente per il Setterosa. Germania travolta 14-3 - #Europei #Pallanuoto #esordio… -