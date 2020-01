Pallanuoto, Europei 2020. Zizza: “Reazione arrivata troppo tardi”, Bianconi: “A tratti si è visto il nostro carattere” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Brutto passo falso per la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, incappato in una netta sconfitta nel secondo incontro della fase a gironi del Campionato Europeo 2020 di Budapest (Ungheria) qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’ottimo esordio con la Germania, il Setterosa si è arreso per 10-16 alla Spagna pagando dazio anche a causa di un’intossicazione alimentare che ha debilitato sei atlete del gruppo azzurro la scorsa notte. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Tecnico Paolo Zizza e da Roberta Bianconi ai microfoni della Rai al termine dell’incontro. Paolo Zizza: “La reazione è arrivata troppo tardi, l’inizio è stato troppo blando e non possiamo concederlo ad una squadra come la Spagna. Abbiamo vissuto una giornata un po’ particolare e questo ci servirà a crescere e a farci trovare pronti anche nelle difficoltà. La ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Pallanuoto, Europei 2020. Zizza: “Reazione arrivata troppo tardi”, Bianconi: “A tratti si è visto il nostro caratte… - FernGully89 : RT @azzurridigloria: ?????#PALLANUOTO FEMMINILE, EUROPEI 2020????? A #Budapest2020 il @7rosaWP di @FINOfficial_ e @ItaliaTeam_it viene travo… - azzurridigloria : ?????#PALLANUOTO FEMMINILE, EUROPEI 2020????? A #Budapest2020 il @7rosaWP di @FINOfficial_ e @ItaliaTeam_it viene tr… -