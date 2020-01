Pagani, la vice sindaca Sessa dal Prefetto: sul tavolo anche la questione ‘Gambino’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Si è svolto nella tarda mattinata di oggi in Prefettura a Salerno un incontro tra il massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno, Francesco Russo e la vice sindaca facente funzione Anna Rosa Sessa. A chiedere l’incontro il Prefetto di Salerno per conoscere le intenzioni dell’amministrazione comunale di Pagani sulla mancata approvazione in aula del conto consuntivo. Al Prefetto Francesco Russo il sindaco Sessa ha illustrato il cronoprogramma attraverso il quale punta a risolvere la questione: domani martedì 14 gennaio, la manovra finanziaria va all’esame della giunta e poi ci sarà la convocazione del consiglio comunale. Nel corso della riunione sono state affrontate anche altre due problematiche. La vice sindaca ha parlato delle ... Leggi la notizia su anteprima24

